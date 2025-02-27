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22:49, 27 февраля 2025Мир

Туск заявил об отношении США к Евросоюзу

Премьер Польши Туск заявил, что Евросоюз не является для США центром мира
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Imago / Gleb Soboliev / Arenaakcji / Globallookpress.com

Европейский союз не является для США «центром мира», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

По его словам, Польша имеет лучшую позицию в отношениях с США, чем большинство партнеров Варшавы.

«Я знаю, что для новой администрации Европа не является центром мира», — подчеркнул Туск.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом заявил, что Соединенные Штаты не планируют сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. По его словам, Вашингтон заверил Варшаву в отсутствии подобных намерений.

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