Туск заявил об отношении США к Евросоюзу

Премьер Польши Туск заявил, что Евросоюз не является для США центром мира

Европейский союз не является для США «центром мира», заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет РИА Новости.

По его словам, Польша имеет лучшую позицию в отношениях с США, чем большинство партнеров Варшавы.

«Я знаю, что для новой администрации Европа не является центром мира», — подчеркнул Туск.

Ранее президент Польши Анджей Дуда после встречи со спецпосланником президента США по РФ и Украине Китом Келлогом заявил, что Соединенные Штаты не планируют сокращать присутствие американских военных в Польше и в Европе в целом. По его словам, Вашингтон заверил Варшаву в отсутствии подобных намерений.