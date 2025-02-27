Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:47, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

Компания блогерши Ивлеевой «Коленки пчелы» получила иск на 1,4 миллиона рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

У популярной блогерши Анастасии Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей за просроченное сырье для энергетиков. О том, что блогерша получила иск, сообщает Mash в Telegram.

С иском к Ивлеевой в суд обратился поставщик ароматизаторов для ее компании «Коленки пчелы», производящей энергетики Easy Peasy. Утверждается, что компания блогерши получила заказ и разместила его на складе, однако долго оформляла накладные. В результате у ароматизаторов истек срок годности.

Поставщик товара подал иск к компании Ивлеевой с требованием возместить стоимость партии на 1,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила у Ивлеевой многомиллионную задолженность. Сообщалось, что долг в 23,5 миллиона рублей ей начислили за обанкротившуюся компанию «Капельница групп», позднее к этой сумме прибавилось еще 7,3 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Буданов оценил шансы Украины заключить мир с Россией

      Россиянин устроил пьяный дебош в самолете за границей и был выдворен с рейса

      Вратарь «Краснодара» рассказал о работе таксистом

      Посол России понадеялся на придание импульса расследованию диверсий на «Севпотоках»

      Перегородивший российскую трассу пылающий бензовоз попал на видео

      Следствие попросило арестовать экс-замминистра транспорта Чалика по делу о растрате

      В Стамбуле завершилась первая экспертная встреча России и США

      Получивший в России 15 лет колонии за шпионаж американец отказался обжаловать приговор

      В российском регионе суд приговорил гражданина Украины к 15 годам колонии за шпионаж

      Сертификацию Ил-114 завершат в 2025 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше