У Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей

Компания блогерши Ивлеевой «Коленки пчелы» получила иск на 1,4 миллиона рублей

У популярной блогерши Анастасии Ивлеевой решили отсудить более миллиона рублей за просроченное сырье для энергетиков. О том, что блогерша получила иск, сообщает Mash в Telegram.

С иском к Ивлеевой в суд обратился поставщик ароматизаторов для ее компании «Коленки пчелы», производящей энергетики Easy Peasy. Утверждается, что компания блогерши получила заказ и разместила его на складе, однако долго оформляла накладные. В результате у ароматизаторов истек срок годности.

Поставщик товара подал иск к компании Ивлеевой с требованием возместить стоимость партии на 1,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружила у Ивлеевой многомиллионную задолженность. Сообщалось, что долг в 23,5 миллиона рублей ей начислили за обанкротившуюся компанию «Капельница групп», позднее к этой сумме прибавилось еще 7,3 миллиона.