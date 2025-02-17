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19:22, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

ФНС обнаружила у Ивлеевой многомиллионную задолженность

Shot: У Ивлеевой обнаружили долг в размере 30 миллионов рублей перед налоговой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начислила многомиллионный долг блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, налоговый долг в размере 23,5 миллиона рублей начислили Ивлеевой за ее обанкротившуюся компанию «Капельница групп». Недавно к этой сумме прибавилось еще 7,3 миллиона рублей.

Отмечается, что ФНС также выставила долг в размере 30,8 миллиона рублей другому основателю компании Дмитрию Аникину.

О проблемах с налоговой у Ивлеевой и Аникина стало известно в апреле 2024 года. Блогерша и ее бизнес-партнер основали «Капельницу групп» в 2021 году и планировали открыть бар. Для этого они взяли заем и арендовали помещение, однако в итоге запустить бизнес им не удалось. После этого бывший управляющий продакшен-компании блогерши Александр Мокров подал на нее в суд за неисполнение обязательств по договорам. За ним иск подала компания «Депо», потребовавшая от блогерши и Аникина выплатить за аренду 7,1 миллиона рублей. Позже «Капельница групп» была признана банкротом.

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