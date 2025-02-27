Мобилизованных бойцов ВСУ отправляли на обучение в Британию без визы

Мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляли на обучение в Великобританию на гражданских самолетах, одетых «по гражданке» в нарушение визового режима. Об этом рассказал принимающий участие в боевых действиях совместно с Вооруженными силами (ВС) РФ бывший украинский боец с позывным Змей, пишет РИА Новости.

По его словам, при пересечении границы с Польшей в пешем порядке у украинских военных проверяли паспорта и не ставили никаких отметок. Затем они вылетали из гражданского аэропорта в Великобританию.

«Два часа полета, оказались в Великобритании, там уже встретил автобус. Везде были по гражданке. Нам не давали виз, никаких отметок», — объяснил бывший солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что Великобритания обучила 200 пилотов ВСУ.