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23:31, 27 февраля 2025Бывший СССР

Бывший солдат ВСУ рассказал о нарушении визового режима Британии

Мобилизованных бойцов ВСУ отправляли на обучение в Британию без визы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Мобилизованных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляли на обучение в Великобританию на гражданских самолетах, одетых «по гражданке» в нарушение визового режима. Об этом рассказал принимающий участие в боевых действиях совместно с Вооруженными силами (ВС) РФ бывший украинский боец с позывным Змей, пишет РИА Новости.

По его словам, при пересечении границы с Польшей в пешем порядке у украинских военных проверяли паспорта и не ставили никаких отметок. Затем они вылетали из гражданского аэропорта в Великобританию.

«Два часа полета, оказались в Великобритании, там уже встретил автобус. Везде были по гражданке. Нам не давали виз, никаких отметок», — объяснил бывший солдат ВСУ.

Ранее стало известно, что Великобритания обучила 200 пилотов ВСУ.

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