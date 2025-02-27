В российском регионе возбудили дело за попытку расправы над новорожденным

В Московской области возбудили уголовное дело за попытку убийства новорожденного

В Московской области возбудили уголовное дело за попытку расправы над новорожденным. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного управления Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

Дело возбуждено по статье 106 («Покушение матерью на жизнь новорожденного ребенка») УК РФ.

По данным следствия, 26 февраля женщина в городе Орехово-Зуево самостоятельно родила жизнеспособного мальчика, после чего поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере. Благодаря действиям местных жителей, которые услышали плач ребенка, малыша удалось спасти.

Следователи и криминалисты проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления женщины, причастной к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что в отношении родившей российской школьницы возбудили дело о расправе над ребенком.