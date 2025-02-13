Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 13 февраля 2025Силовые структуры

В отношении родившей российской школьницы возбудили дело о расправе над ребенком

В Красноярске возбудили дело в отношении родившей школьницы за убийство ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Красноярске было возбуждено уголовное дело против родившей школьницы за расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Она подозревается в преступлении по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). По данным следствия, 12 февраля в больницу поступила 16-летняя юная женщина для оказания помощи после преждевременных родов. Она находилась на 22-й неделе беременности и ночью в квартире, где проживает с семьей, родила ребенка, а затем выбросила его в мусорный бак. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила младенца без признаков жизни.

Как сообщила несовершеннолетняя, она в 2024 году встречалась с 18-летним юношей и состояла с ним в интимных отношениях. После того как поняла, что беременна, решила скрыть это от родственников. Ночью 12 февраля у нее появились боли в животе и начались роды. При этом присутствовала ее мать. По словам матери, ребенок подавал признаки жизни.

Следователи устанавливают возможную причастность роженицы к совершению преступления. Проведен осмотр квартиры, допрашиваются родственники и знакомые подозреваемой. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым. Причины случившегося будут установлены после проведения дополнительных исследований.

Ранее сообщалось, что россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

      Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше