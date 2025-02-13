В отношении родившей российской школьницы возбудили дело о расправе над ребенком

В Красноярске возбудили дело в отношении родившей школьницы за убийство ребенка

В Красноярске было возбуждено уголовное дело против родившей школьницы за расправу над ребенком. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Она подозревается в преступлении по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). По данным следствия, 12 февраля в больницу поступила 16-летняя юная женщина для оказания помощи после преждевременных родов. Она находилась на 22-й неделе беременности и ночью в квартире, где проживает с семьей, родила ребенка, а затем выбросила его в мусорный бак. Выехавшая на место следственно-оперативная группа обнаружила младенца без признаков жизни.

Как сообщила несовершеннолетняя, она в 2024 году встречалась с 18-летним юношей и состояла с ним в интимных отношениях. После того как поняла, что беременна, решила скрыть это от родственников. Ночью 12 февраля у нее появились боли в животе и начались роды. При этом присутствовала ее мать. По словам матери, ребенок подавал признаки жизни.

Следователи устанавливают возможную причастность роженицы к совершению преступления. Проведен осмотр квартиры, допрашиваются родственники и знакомые подозреваемой. По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, ребенок родился живым. Причины случившегося будут установлены после проведения дополнительных исследований.

Ранее сообщалось, что россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком.