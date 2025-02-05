Россиянку осудили за расправу над новорожденным ребенком

В Нижегородской области осудили женщину за расправу над новорожденным ребенком

В Нижегородской области осудили женщину за расправу над своим новорожденным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

Россиянка признана виновной по статье 106 УК РФ.

По данным следствия, 2 апреля 2024 года в городе Кстово в квартире 24-летняя женщина родила ребенка, после чего расправилась с ним, лишив возможности дышать. Затем она спрятала его за стиральной машиной.

Суд приговорил ее четырем годам в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что россиянка родила ребенка в туалете квартиры и оставила его в унитазе.