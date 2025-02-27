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15:32, 27 февраля 2025Мир

В США сравнили ЕС с чихуахуа

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон сравнил ЕС с миниатюрной чихуахуа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон сравнил Европейский союз (ЕС) с миниатюрной чихуахуа по сравнению с военною мощью России. Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Deep Dive.

«Европейцы — просто посмешище. Им разбили нос, и они думают, что они огромные ротвейлеры, а на самом деле они размером с миниатюрную мексиканскую чихуахуа», — сказал он.

Джонсон также отметил, что ЕС может противостоять России «только в мечтах». По словам экс-аналитика, объединение не обладает нужными производственными мощностями и даже не может производить оружие, которым сейчас снабжает Киев.

ЕС нужно забыть о своих «бредовых кошмарах» и перестать говорить об отправке военных на Украину, поскольку это пустые слова, подчеркнул Джонсон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев на Украине. Глава МИД подчеркнул, что решение о развертывании миротворческих сил возможно лишь с согласия обеих сторон, но Россию никто об этом не спрашивает.

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