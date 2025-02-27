На Украине предупредили о новой волне беспорядков

Военкор Коц: Украину ждет «бабий бунт» из-за снижения мобилизационного возраста

На Украине из-за снижения мобилизационного возраста до 18 лет может вспыхнуть бабий бунт. Об этом предупредил военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале.

По его словам, для украинских семей это может оказаться последней каплей. По мнению журналиста, Украине грозит новая волна беспорядков. «Сложно предсказать, как поведут себя украинские матери, когда их молодых сыновей начнут отправлять на фронт», — указал Коц.

По его мнению, поджоги автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) покажутся лишь прелюдией.

Ранее 86,5 процента украинцев высказались против снижения возраста мобилизации.

