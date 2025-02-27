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19:24, 27 февраля 2025Россия

Жители Донецка сплясали вокруг горящих чучел политиков и попали на видео

В ДНР сожгли чучела президента Франции Макрона и экс-премьера Британии Джонсона
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Жители Донецкой народной республики (ДНР) сплясали вокруг горящих чучел политиков и попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Mash на Донбассе».

На выложенном ролике видны фигуры, изображающие президента Франции Эммануэля Макрона, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. К головам одетых в пиджаки и рубашки чучел приделаны маски перечисленных политиков. Жители Донецка сначала расстреливают чучела, после чего поджигают и пускаются в хоровод вокруг горящих фигур. Лица Макрона и фон дер Ляйен сгорели не полностью.

Mash отмечает, что чучела сожгли молодежные организации ДНР, однако не уточняет их названий.

Аналогичные акции проводили пенсионерки из краснодарского общественного движения «Отряды Путина». Например, с криками «уничтожить!» они сжигали чучело президента США Дональда Трампа.

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