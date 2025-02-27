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19:16, 27 февраля 2025Культура

Жизнь Седоковой с Янисом Тиммой назвали адом

KP.RU: Бывший муж Седоковой Янис Тимма превратил ее жизнь в настоящий ад
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Последние месяцы 2024 года в жизни Анны Седоковой были настоящим адом из-за поведения ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на источник в окружении певицы.

Знакомый певицы сообщил, что Тимма накануне трагедии грозился покончить с собой, устраивал Седоковой истерики и даже не выпускал ее из дома, дежуря у дверей.

«Это не было здоровой любовью, Аня жила как в аду и чудом вырвалась на свободу, получив развод. Янис грозился себя убить, спал у двери квартиры, караулил ее, чтобы она не ушла. Ей еще повезло, что вместе с детьми остались целы и невредимы», — сообщил собеседник издания.

Ранее стало известно, что певица Анна Седокова поблагодарила фанатов за поддержку после трагедии с бывшим мужем.

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