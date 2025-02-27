Журналист рассказал о деталях убийства Листьева

Журналист Додолев: Листьева хотели ранить, а не убить

Первого гендиректора ОРТ Влада Листьева хотели ранить, а не убить, рассказал в беседе с NEWS.ru журналист Евгений Додолев, ссылаясь на свой разговор с экс-подполковником ФСБ Александром Литвиненко.

Телепродюссера хотели «припугнуть» бизнесмен Бадри Патаркацишвили и олигарх Борис Березовский. «Задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать», — заявил он, добавив, что Березовский после этого «был напуган и огорчен».

Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Преступление официально до сих пор не раскрыто.