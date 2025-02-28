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13:00, 28 февраля 2025Культура

50-летняя фанатка BTS ответит за приставания к солисту группы

50-летнюю фанатку BTS допросят из-за поцелуя солиста группы Джина
Ольга Коровина

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Полиция Южной Кореи допросит фанатку популярной k-pop-группы BTS из-за домогательств к участнику коллектива Киму Сокджину, известному как Джин. Об этом сообщает AP News.

Инцидент произошел в июне 2024 года на одной из встреч артиста с фанатами в Сеуле, которую посетили более тысячи человек. Джин обнимал всех желающих, но 50-летняя поклонница из Японии поцеловала певца без его разрешения. По данным источника, позже она описывала это событие в блоге: «Мои губы коснулись его шеи, у него такая мягкая кожа».

С помощью японских коллег полицейским удалось установить личность женщины, она вызвана на допрос. Другие подробности дела пока не разглашаются.

Ранее южнокорейский суд оштрафовал участника BTS Мин Юнги, известного как Suga, на 15 миллионов вон (более 900 тысяч рублей) за управление электросамокатом в нетрезвом виде.

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