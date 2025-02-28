Американцы приготовились к скачку цен из-за политики Трампа

Bloomberg: Почти 60 процентов американцев ждут скачка цен из-за тарифов Трампа

В США 60 процентов взрослого населения полагают, что тарифная политика главы Белого дома Дональда Трампа обернется ростом цен. Это показал опрос, проведенный Harris Poll. Его результаты процитировало издание Bloomberg.

Кроме того, 40 процентов нашли пошлины вредными для экономики их страны и только 31 процент считают их хорошим стимулом. Основанием для пессимизма граждан стало то, что инфляция прекратила неровное, почти трехлетнее снижение, а неопределенность, созданная Трампом, уже наносит ущерб экономике.

Оказалось, что курс Трампа не поддерживают даже его однопартийцы. Лишь половина республиканцев, участвовавших в опросе, заявили, что тарифы, которые, вероятно, вызовут быстрые ответные меры со стороны других стран, окажутся экономическим благом.

Тем временем 85 процентов канадцев планируют заменить американские товары альтернативными. А между тем, северный сосед США ежегодно закупает почти столько же американских товаров, сколько весь Европейский союз — в общей сложности на 349,4 миллиарда долларов. Это, как пишет издание, вряд ли поможет американской экономике.

Кроме того, оказалось, что число заявок на пособия по безработице в США достигло самого высокого уровня на фоне увеличения числа увольнений по всей стране. Первоначальные заявки выросли до 242 тысяч, что соответствует самому высокому уровню с октября.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что не отказывается от введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая. Эти меры начнут действовать 4 марта 2025 года.