Белла Хадид показала фигуру в топе и ультракоротких шортах

Американская супермодель Белла Хадид показала фигуру в ультракоротких шортах

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица снялась на фоне гор и газона в костюме, состоящем из топа и ультракоротких шортов. При этом звезда похвасталась стройным и подтянутым телом с рельефным прессом. Ее образ дополнила украшение с камнем на шее. Вдобавок знаменитость завила волосы в мелкие кудри.

Ранее в феврале Белла Хадид без штанов попала в объективы папарацци. Папарацци заметили манекенщицу у выхода из фотостудии в Беверли-Хиллз.