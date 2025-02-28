Более 500 артистов и журналистов призывного возраста выехали с Украины и не вернулись

Минкульт: более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину из-за границы

В 2024 году более 500 артистов и журналистов призывного возраста выехали с Украины за границу и не вернулись. Об этом сообщил советник министра культуры Дмитрий Золотухин, его слова приводит «Страна.ua».

Отмечается, что деятели культуры получили разрешение от ведомства на выезд, однако на родину возвращаться не стали. По каждому из этих случаев Нацполиция Украины возбудила уголовное дело, их фигурантами становятся чиновники Минкульта, подписавшие разрешения.

Ранее пресс-служба Минкульта заявила, что на Украине с 3 марта запретят выезжать за границу военнообязанным журналистам, артистам и деятелям искусства, поскольку большинство из них не возвращается в страну. В ведомстве отметили, что планируют разработать новый проект получения разрешений, который будет более жестко регулировать вопрос выдачи пропусков.