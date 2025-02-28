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07:00, 28 февраля 2025Бывший СССР

Шансы Украины получить гарантии безопасности от Европы оценили

Военный специалист Стефанович: Киев вряд ли получит гарантии безопасности от ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Если США откажутся предоставлять Украине гарантии безопасности, европейские страны вряд ли решатся на такой шаг. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович.

По его словам, европейские страны осознают, что не могут эффективно противостоять России на поле боя без американской поддержки, а потому не станут рисковать собственной безопасностью в случае возобновления конфликта.

«Даже в рамках стамбульских переговоров 2022 года никто не был готов гарантировать Украине безопасность юридически. Я не думаю, что сейчас что-то поменяется кардинально», — сказал Стефанович.

При этом специалист уточнил, что считает возможным появление на Украине европейских миротворцев, но только в рамках крупной международной миссии, представленной в том числе и нейтральными государствами, и исключительно с одобрения России.

Ранее военный аналитик Евгений Норин оценил перспективы размещения миротворцев из Европы на территории Украины. Он полагает, что европейские страны попросту не смогут собрать и финансировать достаточную по размеру группировку.

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