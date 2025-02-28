Евросоюз назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Каллас: НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины

Североатлантический альянс является лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает телеканал N-TV.

«Почему мы [Эстония] в НАТО? Потому что мы боимся России», — сказала он.

По словам главы европейской дипломатии, «защитный зонтик НАТО» — это единственная гарантия безопасности, которая может сработать.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро. Против выступили Испания, Италия и Португалия, а Германия и Франция «тянут время» в данном вопросе.

