Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:50, 28 февраля 2025Мир

Евросоюз назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Каллас: НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Североатлантический альянс является лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает телеканал N-TV.

«Почему мы [Эстония] в НАТО? Потому что мы боимся России», — сказала он.

По словам главы европейской дипломатии, «защитный зонтик НАТО» — это единственная гарантия безопасности, которая может сработать.

Ранее стало известно, что несколько стран Евросоюза отказались поддержать крупнейший пакет военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро. Против выступили Испания, Италия и Португалия, а Германия и Франция «тянут время» в данном вопросе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились кадры сброса трехтонной бомбы на бойцов ВСУ при наступлении в Курской области

      В аэропорту Москвы сняли ограничения на полеты

      Каллас признала страх ЕС перед Россией

      Гидросамолет упал у берегов туристического острова и затонул вместе с людьми

      Два российских завода по сжижению газа остановили поставки

      В Раде рассказали о случаях вымогательства у солдат ВСУ командирами

      Трое молодых людей решили заработать на поджоге подстанции и получили срок

      Пленный ВСУ рассказал о мобилизации человека со злокачественной опухолью

      Беспилотник упал и взорвался в российском регионе

      Израненному дроном российскому водителю отказали в выплате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше