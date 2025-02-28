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12:33, 28 февраля 2025Силовые структуры

Готовивший покушение на митрополита прежде попадался на хулиганстве

РИА Новости: Помощник митрополита Попович ранее отсидел 15 суток за хулиганство
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Первая попытка подрыва российского митрополита по заданию ГУР Украины сорвалась

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Помощник митрополита Тихона Денис Попович, задержанный ФСБ за подготовку покушения на священнослужителя, в январе попадался на хулиганстве и неповиновении полиции, за что отсидел 15 суток административного ареста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Мещанского суда Москвы.

Из материалов дела следует, что Поповича задержали полицейские за вызывающее поведение и нецензурную ругань, а в ответ на требование предъявить документы мужчина стал сопротивляться. В итоге его доставили в отдел полиции, где Попович начал возмущаться, когда полицейские забрали у него телефон.

В суде он изложил свою версию произошедшего, заявив, что не признает своей вины. По его словам, он шел от станции метро «Тургеневская» в сторону Сретенского монастыря с пакетом, в котором был священный сосуд. Но к нему подошли несколько силовиков и потребовали документы, однако у Поповича их не было при себе.

Тем не менее 15 января Мещанский суд вынес решение об аресте помощника митрополита на 15 суток за мелкое хулиганство, а 29 января суд рассмотрел административный протокол о неповиновении полиции.

Второй задержанный за подготовку покушения на митрополита клирик Сретенского монастыря Никита Иванкович заявлял, что первая попытка подорвать священнослужителя была сорвана. Они планировали совершить теракт в начале 2025 года, однако его подельника задержали, а потому осуществление плана решили перенести на конец февраля.

О предотвращении теракта в отношении митрополита сообщалось ранее 28 февраля. Были задержаны двое мужчин. У них изъяли СВУ и два поддельных паспорта, по которым они планировали покинуть страну после совершения преступления.

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