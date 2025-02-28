Каллас дерзко ответила вице-президенту США

Каллас о Вэнсе: Важнее то, что делает Европа, а не то, что говорят США

Сейчас важнее то, что делает Европа, а не то, о чем говорят американские представители. Таким образом верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, передает Axios.

«Я считаю, что сейчас важнее то, что делают европейцы, а не то, что говорят американцы», — отметила евродипломат.

По словам авторов материала, подобными заявлениями Каллас «попыталась преуменьшить значение выступления Вэнса».

14 февраля Вэнс выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой обрушился с резкой критикой на правящие силы Евросоюза, обвинив их в подавлении свободы слова, деградации демократии и намеренном выдавливании правых популистов из политического поля.