Лукашенко рассказал о поддержке диктатуры белорусами

Лукашенко: В Белоруссии диктатура, и народ страны ее поддержит

В Белоруссии диктатура, и народ республики ее поддержит. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить: у нас диктатура. И эту диктатуру народ поддерживает», — заявил он, комментируя работу правительства республики.

Ранее белорусский лидер анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. В четверг, 27 февраля, он заявил, что их встреча состоится через неделю.