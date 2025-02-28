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16:17, 28 февраля 2025Бывший СССР

Лукашенко рассказал о поддержке диктатуры белорусами

Лукашенко: В Белоруссии диктатура, и народ страны ее поддержит
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Белоруссии диктатура, и народ республики ее поддержит. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить: у нас диктатура. И эту диктатуру народ поддерживает», — заявил он, комментируя работу правительства республики.

Ранее белорусский лидер анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. В четверг, 27 февраля, он заявил, что их встреча состоится через неделю.

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