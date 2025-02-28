Близкие родственники мэра Николаева сбежали с Украины

РИА Новости: Жена и брат мэра Николаева Александра Сенкевича сбежали с Украины

Близкие родственники мэра Николаева Александра Сенкевича, жена Екатерина и брат Станислав, покинули Украину. Об этом со ссылкой на данные аккаунта Google и имеющиеся в распоряжении документы пишет РИА Новости.

По данным журналистов, последний сбежал с Украины, несмотря на введенный Киевом запрет на выезд из страны мужчин от 18 до 60 лет.

По данным издания, отследить местонахождение 36-летнего Станислава Сенкевича удалось благодаря его аккаунту в Google. Согласно отзывам, последний год он побывал в Турции, Эстонии и Латвии. Журналисты опубликовали заметки, которые брат мэра Николаева оставил в сентябре 2024 года о веганском ресторане в Таллине и о природной тропе Мангальсала в Риге. Как мужчине удалось покинуть Украину, неизвестно.

Как указали журналисты, за границей, вероятно, находится и супруга мэра Николаева. Согласно документам, Екатерина Сенкевич в 2023 году стала соучредителем компании «Черное Море» во Вроцлаве. В графе «место жительства» указана Польша.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, защищавший каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), сбежал из страны.