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10:00, 28 февраля 2025Экономика

Ряду российских регионов пообещали избыток осадков в марте

Синоптик Вильфанд: Избыток осадков в марте ожидается на Урале, в Сибири и СЗФО
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Ясько / РИА Новости

Избыток осадков в марте ожидается в нескольких округах России. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Обильные осадки в начале весны, в частности, прогнозируются на территории от Оби и до восточной границы Сибирского федерального округа (СФО) — норма выпадения осадков будет превышена на всей Западной Сибири, Таймыре, севере Урала и в Красноярском крае. Также, согласно прогнозам синоптика, в избытке осадки выпадут в двух субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО): Архангельской и Мурманской области. Аналогичная ситуация в марте будет наблюдаться в Магаданской, Амурской области, Хабаровском и Приморском крае и на Сахалине.

В то же время дефицит осадков Вильфанд обещает жителям Чукотки, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и юга Якутии. На остальной территории республики и на Камчатке количество осадков будет держаться в пределах нормы.

Ранее метеорологи прогнозировали холодное начало весны для юга России. Снегопады ожидаются в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях и Калмыкии. Кроме того, метели вероятны в Ставрополье и Дагестане. В первых числах марта минимальная температура в Южном и Северо-Кавказском округах может варьироваться от минус 6 до минус 10 градусов, в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях — от минус 10 до минус 13 градусов.

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