Появилось видео с ласкающим «человека-собаку» Жириновским

В Сети появилось видео с ласкающим художника Кулика в образе собаки Жириновским

В Сети появилось видео с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, ласкающим известного по образу «человека-собаки» художника-акциониста Олега Кулика. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Быть дохлой кошкой».

На выложенных кадрах видно, как отдыхающему на кожаном диване политику подводят Кулика на поводке и в наморднике, и появление акциониста вызывает хохот у Жириновского и его окружения. Основатель ЛДПР начинает играть с Куликом как с собакой, хватает его за загривок и намордник, гладит по голове и угощает конфетами. Уточняется, что видео снято в 1994 году.

Во время заседания Госсовета в 2014 году Жириновский заявлял, что «зажравшийся натурал» из Москвы творить не сможет, так как для творчества нужен толчок.

Урод будет творить, вот урод будет творить Владимир Жириновский

Ранее в России заявили об успешной операции по переселению духа Жириновского в тело президента США Дональда Трампа.