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09:45, 19 февраля 2025Россия

В России заявили об операции по переселению духа Жириновского в тело Трампа

Политолог Калачев: Действия Трампа связаны с переселением духа Жириновского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Действия президента США Дональда Трампа связаны с переселением в его тело духа основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом в шутку заявил в Telegram российский политолог Константин Калачев.

Как пошутил эксперт, лишь этот факт может объяснить действия Трампа и изменения в его поведении. Калачев напомнил, что заявляющий ныне о готовности сотрудничать с Россией и желающий встретиться с российским лидером Владимиром Путиным Трамп еще в 2017 году подписал закон об антироссийских санкциях.

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«Неужели этот тот самый Трамп (...)? Похоже, что уже не тот. Самое простое объяснение происходящего — это переселение духа Жириновского в тело Трампа. Операция "Реинкарнация"», — пошутил Калачев.

Ранее сообщалось, что Жириновский предсказал встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Политик прогнозировал, что Трамп «завершит три конфликта», а отношения России и США нормализуются.

ЖЗЛ
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