Диетолог назвала топ «продуктов-помощников» для снижения веса

Диетолог Дерябина назвала брокколи и авокадо помощниками в похудении

С приходом весны в погоне за идеальным телом многие часто прибегают к жестким диетам, хотя гораздо эффективнее сосредоточиться на сбалансированном питании и включить в рацион еду, которая хорошо насыщает и помогает контролировать аппетит, сообщила спортивный диетолог Александра Дерябина. Топ продуктов она назвала в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь эксперт выделила овощи, пояснив, что это основа здорового питания и незаменимые помощники в снижении веса. Дело в том, что они богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, и при этом содержат очень мало калорий. Диетолог посоветовала налегать на зеленые листовые овощи: шпинат, салат ромэн, рукколу; крестоцветные: брокколи, цветную и брюссельскую капусту; некрахмальные: огурцы, помидоры, перец.

Добавляйте овощи в каждый прием пищи: в салаты, супы, гарниры или ешьте их в качестве перекуса. Чем больше овощей в вашем рационе, тем лучше Александра Дерябина диетолог

На втором месте сложные углеводы — бурый рис, цельнозерновые хлеб и паста, киноа, гречка, рассказала эксперт. По ее словам, они медленно усваиваются, обеспечивая длительное чувство сытости и стабильный уровень сахара в крови. Диетолог уточнила, что эти продукты также богаты клетчаткой, витаминами и минералами.

«Не бойтесь углеводов. Жесткие ограничения в питании часто приводят к срывам и перееданию. Полный отказ от углеводов может вызвать сильную тягу к сладкому и мучному, что в итоге приведет к еще большему набору веса», — поделилась Дерябина.

В-третьих, в основу рациона стоит включить нежирное мясо и рыбу. Это может быть куриная грудка, индейка, лосось, треска, перечислила собеседница «Ленты.ру». Она рекомендовала избегать жарки белковых продуктов в большом количестве масла и присмотреться к приготовлению на пару, гриле, запеканию или варке.

Незаменимыми помощниками в похудении являются и полезные жиры: авокадо, орехи, семена, оливковое масло, убеждена специалист. По ее словам, эти продукты полезны для сердца, мозга и кожи, а также они помогают контролировать аппетит и улучшают усвоение витаминов.

Добавляйте авокадо в салаты, горсть орехов в качестве перекуса, используйте оливковое масло для заправки салатов Александра Дерябина диетолог

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