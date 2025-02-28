Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:01, 28 февраля 2025Культура

Россиян заинтересовали мемуары вице-президента США

Россияне стали чаще покупать автобиографию вице-президента США Джея Ди Вэнса
Ольга Коровина
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс. Фото: Nathan Howard / Reuters

Интерес россиян к автобиографии вице-президента США Джея Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса» в феврале вырос в восемь раз. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба «Литрес».

Отмечается, что рост продаж коснулся не только краткого изложения книги на русском языке, но и оригинального варианта. Автобиографию Вэнса на английском стали покупать в пять раз чаще.

Мемуары Джея Ди Вэнса были изданы в июне 2016 года. В книге политик открыто рассказывает о своем происхождении, трудном детстве в неблагополучной семье и жизни в «Ржавом поясе» США, где до 1970-х годов были сосредоточены сталелитейное производство и другие отрасли тяжелой промышленности.

Ранее сообщалось, что фильм «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли повысил интерес к биографии и творчеству писателя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США выдали согласие на назначение нового посла России

      Бразильский футболист ЦСКА рассказал об адаптации в Москве

      Звезда 80-х приехал в Москву с концертом и отказался пить с русскими

      Назван самый залайканный контент в российских соцсетях

      Москва сочла «рычаг» Каи Каллас бумерангом

      Пьяный мужчина разделся догола и потер трусами лицо сотрудника аэропорта на глазах детей

      Кличко заявил об увольнении сотрудников администрации после обысков

      В РСПП отказались считать высокую инфляцию главным вызовом для россиян

      Овечкин обратился к Дзюбе перед возобновлением сезона в РПЛ

      Предотвращена атака ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше