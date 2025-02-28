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10:48, 28 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам дали два ежедневных совета для сохранения здоровья

Врач Агапкин призвал повысить бытовую активность для сохранения здоровья
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» два совета, которым нужно следовать ежедневно, чтобы сохранить здоровье. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Зрительница спросила у врача, как быть здоровым и энергичным человеку, который ведет малоподвижный образ жизни. По словам Агапкина, в этом может помочь повышение бытовой активности. Он объяснил, что в случае, если у человека есть выбор между тем, чтобы поехать на общественном транспорте или пойти пешком, ему следует выбирать второй вариант. Врач добавил, что, согласно исследованиям, затрата энергии в этих случаях сравнима с потерей калорий в спортивном зале.

«Просто возьмите себе за правило: есть возможность сидеть — стойте. Есть возможность лежать — стойте. Есть возможность ничего не делать — что-нибудь сделайте», — призвал он россиян.

Также, отметил врач, следует отказаться от так называемых «пустых» калорий. Агапкин пояснил, что если хочется что-то съесть, предпочтение следует отдавать продуктам, содержащим полезные микроэлементы. «Не чипсы, не сухарики, не конфетки. Хочешь что-то пожевать, зажевать стресс — возьми морковки съешь», — посоветовал реабилитолог.

Ранее Агапкин назвал продукт, помогающий улучшить сон. Таковым он счел творог.

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