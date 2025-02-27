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08:01, 27 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали улучшающий сон продукт

Врач Сергей Агапкин заявил, что творог помогает улучшить качество сна
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Drazen Zigic / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин дал совет россиянам, которые испытывают проблемы со сном. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал продукт, который улучшает качество сна. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин заявил, что наладить сон поможет творог. Как объяснил специалист, в этом продукте содержится триптофан — аминокислота, благодаря которой в организме вырабатывается гормон сна мелатонин.

Ранее Агапкин рассказал, что от слабоумия защищают ферментированные продукты. К ним врач, в частности, отнес квашеную капусту и яблочный уксус.

Перед этим Агапкин предупредил о распространенном заболевании, которое может привести к проблемам с внутренними органами. По его словам, некоторые формы герпеса ухудшают работу иммунной системы и приводят к поражению мозга и печени.

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