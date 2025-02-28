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02:25, 28 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали срок для получения накопительной части пенсии

Сорокина: накопительную пенсию могут забрать женщины в 55 и мужчины в 60 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» назвала срок, когда россияне могут получить накопительную часть пенсии.

Эксперт отметила, что это можно сделать по достижении прежнего пенсионного возраста, то есть мужчины могут получить ее в 60 лет, а женщины в 55.

Сорокина пояснила, что накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы из отчислений работодателей процента от зарплаты достигших определенного возраста сотрудников в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд (НПФ). С 2014 года эта система была заморожена.

Накопленые средства в 2025 году могут получить женщины 1970 года рождения и мужчины 1965 года рождения. Для получения выплат нужно подать заявление в Социальный фонд России или НПФ, заключила экономист.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии. Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что накопительную часть пенсии в России могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

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