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08:08, 28 февраля 2025Экономика

Россияне назвали главную помеху созданию сбережений

«Газета.Ru»: Большинство россиян не откладывают деньги из-за низких зарплат
Кирилл Луцюк

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Маленькие заработные платы и пенсии не позволяют создавать сбережения 60 процентам россиян. Это показал опрос, проведенный редакцией «Финансы Mail». Его результаты имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Кроме того, 30 процентов респондентов объяснили неспособность к откладыванию денег наличием потребительского, а 24 процента ипотечного кредита. Еще 19 процентов винят во всем свою склонность к импульсивным покупкам и спонтанные траты. По мнению 16 процентов успешное накопление едва ли возможно в большой семье. Кроме того, 15 процентов пожаловались на нестабильные доходы, а 13 процентов рассказали, что им еще приходится помогать пожилым родственникам.

Опрос также показал, что среди мужчин регулярно откладывают сбережения 27 процентов, а среди женщин — 21 процент.

Проведенный ранее опрос показал, что почти 90 процентов жителей России не формируют финансовых накоплений, чтобы обеспечить себе желаемую пенсию. Около половины опрошенных признались, что рассчитывают на государственную пенсию.

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