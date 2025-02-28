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13:18, 28 февраля 2025Мир

США определились с отправкой войск на Украину

Politico: Великобритания не будет настаивать на отправке войск США на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Mukoya / Reuters

Великобритания дала понять США, что не будет настаивать на отправке американских войск на Украину, поскольку для Вашингтона это является красной линией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми провел 45-минутную встречу в Госдепартаменте со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом. Дипломат и его помощники установили, что красной линией для Вашингтона является присутствие американских войск на территории Украины», — передает издание слова британских чиновников на правах анонимности.

Как отмечают авторы материала, в ходе переговоров британские представители предприняли согласованные усилия, чтобы подчеркнуть, что отправка военного контингента США на Украину «никогда не была той инициативой, которую хотел бы реализовать Лондон».

Ранее газета Financial Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине как ключевое условие окончания вооруженного конфликта.

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