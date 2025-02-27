FT: Стармер попросит Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потребует от президента США Дональда Трампа обеспечить прикрытие европейским войскам на Украине, как ключевое условие окончания вооруженного конфликта. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Меня беспокоит, если будет прекращение огня без бэкстопа (...) Мы сыграем свою роль, и я ясно дал понять, что нам понадобится какая-то поддержка со стороны США», — сказал премьер Британии.

Предполагается, что в ходе встречи политиков, которая состоится 27 февраля, Стармер обозначит Трампу готовность Великобритании переложить на себя обязательства по Украине. После глава британского правительства проведет встречу с европейскими политиками 2 марта, где раскроет детали встречи с американским лидером о том, как континент обеспечит гарантии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо добиться мира на Украине «как можно быстрее». Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в превращении Киева в дружественного соседа. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский препятствует урегулированию конфликта.