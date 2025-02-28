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12:51, 28 февраля 2025Силовые структуры

Стало известно о возможных обысках у создателя сервиса «Глаз Бога»

Создатель «Глаза Бога» Антипов опроверг информацию об обысках в его доме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Евгений Антипов

Евгений Антипов. Кадр: Baza / YouTube

Стало известно о возможных обысках в доме создателя сервиса «Глаз Бога» Евгения Антипова. Сам он уже опроверг эту информацию, сообщает Baza.

По данным издания, Telegram-бот по поиску информации «Глаз Бога» перестал работать днем в четверг, 27 февраля. Как уверяют в СМИ, это произошло после обысков в квартире Антипова, которые прошли в рамках уголовного дела о незаконном использовании персональных данных.

Сам же Антипов в разговоре с Baza назвал эти данные «фейком». Он добавил, что сервис приостановил свою работу из-за «споров с поставщиками информации» — причиной тому стало появление новой статьи 272.1 («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения») УК РФ.

В настоящее время создатель «Глаза Бога» находится за границей.

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