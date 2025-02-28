Тимоти Шаламе вышел в свет в украшениях за семь миллионов рублей

Актер Тимоти Шаламе вышел в свет в украшениях Cartier за семь миллионов рублей

Франко-американский актер Тимоти Шаламе вышел в свет в роскошных украшениях. Об этом пишет Page Six.

29-летний артист посетил ужин номинантов на премию «Оскар». Так, для светского мероприятия он выбрал костюм черного цвета, который модный бренд Gap сшил специального для него. На размещенных кадрах видно, что наряд включает\ облегающую куртку с белыми пуговицами и джинсы.

Кроме того, внешний вид звезды «Дюны» дополнили массивное ожерелье в виде цепи и кольцо с бриллиантами из ассортимента люксовой марки Cartier. Отмечается, что общая стоимость ювелирных изделий составляет 80 тысяч долларов (семь миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что Тимоти Шаламе и телезвезда Кайли Дженнер вышли в свет в парных кольцах.