Трамп описал отношения Путина и Зеленского одной фразой

Трамп о возможной встрече Путина и Зеленского: Они не любят друг друга

Президент США Дональд Трамп высказался об отношениях российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского одной фразой, передает Reuters.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, планируется ли встреча Путина и Зеленского, Трамп сказал: «Они не любят друг друга». Так он оценил отношения двух лидеров в ходе встречи с украинским президентом в Вашингтоне.

Он также сообщил, что уже приступил к обсуждению с Путиным будущего соглашения по урегулированию на Украине. «У меня были превосходные контакты с президентом Путиным», — рассказал глава Белого дома.