Уничтожение танка ВСУ спецназом Росгвардии попало на видео

Росгвадейцы уничтожили танк ВСУ в Курской области

В Курской области спецназ Росгвардии уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в ходе воздушной разведки росгвардейцы обнаружили в лесу замаскированный танк противника. Они с помощью дронов-камикадзе расчистили импровизированную противодронную защиту ВСУ.

На кадрах видно, как сдетонировал боекомплект, полностью уничтожив танк.

Ранее стало известно, что в Харьковской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированный блиндаж.