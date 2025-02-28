В Британии не нашли выгоды для Украины в сделке по металлам

Меркурис: Украина ничего не получит от США в обмен на свои полезные ископаемые

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет получить ничего от США в обмен на украинские полезные ископаемые. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Все, чем занимается Зеленский, — раздает Украину американцам, не получая от них ничего взамен», — отметил эксперт.

Меркурис указал на то, что выгода Вашингтона от этого соглашения также «не до конца ясна», а формулировки документа «слишком расплывчаты». По словам аналитика, это «самый странный документ, что он видел».

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения по редкоземельным ресурсам с Зеленским. Он добавил, что достиг с украинским лидером понимания, и отметил, что сделка будет выгодна Украине.