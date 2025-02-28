В Дании предъявили обвинение гражданину России за якобы хранение взрывчатых веществ

Полиция Дании задержала 38-летнего россиянина за хранение взрывчатых веществ

Полиция Дании задержала 38-летнего россиянина за якобы хранение взрывчатых веществ, обнаруженных у него в аэропорту Биллунн, который располагается в континентальной части страны на полуострове Ютландия. Об этом сообщается на сайте регионального отделения правоохранительного ведомства.

«Тем самым он вызвал масштабные нарушения в работе аэропорта, что привело к серьезным ресурсным затратам полиции и службы спасения в связи с эвакуацией аэропорта, а также экономические потери, в частности, для аэропорта Биллунна и ряда авиакомпаний», — отмечается в заявлении полиции Юго-Восточной Ютландии.

Правоохранители уточнили, что россиянин подозревается в соучастии в попытке кражи денег из банка при помощи этих веществ. Подчеркивается, что кража была неудачной и деньги удалось сохранить.

26 января суд Дании отказался экстрадировать на Украину россиянина, подозреваемого якобы в шпионаже, и украинца, которого обвиняют в четырех эпизодах краж драгоценностей и денег на родине. В публикации уточняется, что суд принял соответствующее решение, полагая, что в случае экстрадиции обоих мужчин могут подвергнуть «бесчеловечному или унижающему их достоинство обращению, в том числе пыткам, со стороны Украины».