В ДНР сообщили об отказе бойцов ВСУ выполнять приказы своих командиров

НМ ДНР: Бойцы ВСУ отказались выполнять приказы командиров под Красноармейском

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались выполнять приказ командиров под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram.

Информация поступила из радиоперехвата. Командир ВСУ «Астра» требует выслать солдат для перевозки вещей.

«Все отказываются выполнять этот приказ, потому что идут постоянные обстрелы», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ возводят новые фортификации у страусиной фермы в Луганской народной республике. «Выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков в районе страусиной фермы в Ямполе», — сообщал Андрей Марочко.