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05:49, 28 февраля 2025Мир

В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

Госдеп: Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения, сообщили в Госдепе.

В ведомстве уточнили, что в ходе переговоров Вашингтон «выразил обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также по поводу необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня персонала в посольстве США в Москве». Стороны договорились провести последующую встречу по этим вопросам.

27 февраля в Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Переговоры делегаций продлились почти 6,5 часов: они начались в 10:02 (время совпадает с московским) и завершились в 16:23. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на укрепление доверия между двумя странами по итогам встречи по проблемам работы дипмиссий.

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