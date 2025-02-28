В Госдепе прокомментировали переговоры делегаций РФ и США в Стамбуле

Госдеп: Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения

Делегации США и РФ провели в Стамбуле конструктивные обсуждения, сообщили в Госдепе.

В ведомстве уточнили, что в ходе переговоров Вашингтон «выразил обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным услугам, а также по поводу необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня персонала в посольстве США в Москве». Стороны договорились провести последующую встречу по этим вопросам.

27 февраля в Стамбуле прошла первая экспертная встреча России и США. Переговоры делегаций продлились почти 6,5 часов: они начались в 10:02 (время совпадает с московским) и завершились в 16:23. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на укрепление доверия между двумя странами по итогам встречи по проблемам работы дипмиссий.