В храме рассказали о готовившем покушение на митрополита Тихона клирике

В храме рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Тихона

В храме Воскресения Христова в столичных Сокольниках рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). С одним из работников побеседовали журналисты РИА Новости.

О спланированном покушении на священнослужителя стало известно утром в пятницу, 28 февраля.

Сотрудник храма рассказал, что подозреваемый в покушении был «хорошим милым человеком». Собеседник агентства отметил, что не может сказать о фигуранте ничего плохого.

По данным ФСБ России, теракт в отношении Тихона хотели исполнить путем подрыва взрывного устройства. Бомбу планировали заложить в Сретенском монастыре. После этого злоумышленники планировали покинуть Россию с поддельными документами.