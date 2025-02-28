В российском городе нетрезвые мужчины сдули танк

В Ухте нетрезвые мужчины сдули надувной танк

В городе Ухте Республики Коми группа нетрезвых мужчин сдула надувной танк, установленный рядом с торговым центром (ТЦ) «Ярмарка». Об этом стало известно изданию «Подъем».

Надувную фигуру установила администрация ТЦ, чтобы украсить территорию ко Дню защитника Отечества. Представители «Ярмарки» заявили, что накануне ночью нарушители забрались на танк и начали прыгать на нем, в результате чего нарушился доступ воздуха в конструкцию. Утром специалисты исправили поломку.

«Танк сейчас в нормальном состоянии», — заявили в администрации. Информации о том, что мужчин накажут, нет.

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