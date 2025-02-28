В РПЦ отреагировали на попытку покушения на митрополита Тихона

Кипшидзе: Готовившееся покушение на митрополита Тихона получит оценку истории

Готовившееся украинскими спецслужбами покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) получит оценку суда истории. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) предположил, что люди из окружения Тихона, завербованные для осуществления покушения, фактически находились в заложниках. «С одной стороны, ужасают планы украинских спецслужб, — написал Кипшидзе. — А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине — уничтожать Церковь?»

По его словам, тех, кто пытается преследовать и лишать жизни клириков, мотивирует богоборчество. Представитель РПЦ также подчеркнул, что «воинствующее безбожие — это всегда безумие».

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что организация покушения на Тихона показывает демонизацию, которой подвержено руководство Украины. По его словам, подобные действия в отношении духовных лиц всегда считались уделом отверженных.

О предотвращенном покушении на митрополита Тихона стало известно утром 28 февраля. Как сообщили в ФСБ, в качестве исполнителей Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины завербовало украинца и россиянина, у которых изъяли самодельное взрывное устройство. Одним из них оказался помощник митрополита Денис Попович, который утверждает, что организаторы угрожали ему расправой.