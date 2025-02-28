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11:16, 28 февраля 2025Россия

В Госдуме высказались о подготовке покушения на митрополита Тихона

Белик: Подготовка покушения на митрополита Тихона — это не террор, а демонизация
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Организация попытки покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) показывает демонизацию, которой подвержено руководство Украины, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не террор, а демонизация, которой сегодня подвержена украинская верхушка. Они утратили человеческий облик и по сути своей звери в людском обличии. Покушение на духовных лиц во все времена считалось уделом отверженных», — сказал парламентарий.

Белик указал на то, что руководство Украины отвергает духовность и традиционные ценности. Российские спецслужбы же, предотвратив покушение, продемонстрировали работу на опережение, добавил он.

Утром 28 февраля, стало известно о подготовке покушения на митрополита Тихона. Сотрудники ФСБ задержали украинца и россиянина, завербованных для исполнения теракта Главным управлением разведки Минобороны Украины. У них изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных паспорта.

Впоследствии в храме Воскресения Христова в столичных Сокольниках рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита. Сотрудник рассказал, что подозреваемый был «хорошим милым человеком». Его завербовали под угрозой расправой над родственниками.

ЖЗЛ
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