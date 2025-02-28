В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

Следствие требует ареста наемника из Литвы, рассказавшего о боях против России

Следственный комитет России (СКР) потребовал арестовать воевавшего за Украину наемника из Литвы Марюса Скрипкюнаса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС.

По данным следствия, в отношении литовца завели уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте и военных действиях. В интервью литовскому изданию обвиняемый рассказал, как участвовал в боевых действиях против армии РФ и расправах над российскими военнослужащими.

В беседе с журналистами он признал, что его подразделение понесло тяжелые потери. По словам Скрипкюнаса, из 90 человек после боев осталось только трое. Иностранцу грозит до 15 лет колонии.

Ранее суд арестовал наемника ВСУ из Колумбии за вторжение в Курск и участие в боях.