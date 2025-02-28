Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 28 февраля 2025Силовые структуры

В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

Следствие требует ареста наемника из Литвы, рассказавшего о боях против России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Следственный комитет России (СКР) потребовал арестовать воевавшего за Украину наемника из Литвы Марюса Скрипкюнаса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает ТАСС.

По данным следствия, в отношении литовца завели уголовное дело об участии наемника в вооруженном конфликте и военных действиях. В интервью литовскому изданию обвиняемый рассказал, как участвовал в боевых действиях против армии РФ и расправах над российскими военнослужащими.

В беседе с журналистами он признал, что его подразделение понесло тяжелые потери. По словам Скрипкюнаса, из 90 человек после боев осталось только трое. Иностранцу грозит до 15 лет колонии.

Ранее суд арестовал наемника ВСУ из Колумбии за вторжение в Курск и участие в боях.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

      Николь Шерзингер похвасталась фигурой в бикини

      Трамп подтвердил подписание соглашения с Зеленским по металлам

      Макрон назвал ошибкой отказ размещать европейские войска на Украине

      Трамп встретил Зеленского в Белом доме словами «он при полном параде»

      Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за скользкий тротуар

      Внучка экс-мэра Самары в деталях описала убийство дедушки и бабушки. Она заморозила тела азотом, расчленила и раскидала по городу

      Датские журналисты помогли российским военным поразить штаб ВСУ в Сумской области

      В сербском клубе объяснили российский флаг и «Катюшу» на матче

      В СК потребовали ареста литовского наемника после интервью о расправах на военными РФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше