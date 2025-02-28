В США призвали Зеленского извиниться за поведение в Белом доме

Сенатор США Грэм: Зеленский должен извиниться за поведение в Белом доме

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) призвал президента Украины Владимира Зеленского принести публичные извинения после перепалки с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом в Белом доме. Он высказался об этом в эфире телеканала Fox News.

«Я бы на его месте публично извинился за то, как он обошелся с нашим президентом и вице-президентом [Джей Ди Вэнсом] в Овальном кабинете, и проявил немного благодарности за то, что сделали американцы», — подчеркнул Грэм.

Он также отметил, что большая часть американцев разочаровалась в Зеленском и не видит в нем бизнес-партнера США после спора с Дональдом Трампом.

Ранее американский президент прокомментировал перепалку с Зеленским. По мнению Трампа, в подобных условиях будет крайне сложно вести переговоры.