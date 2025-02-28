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05:57, 28 февраля 2025Бывший СССР

Военный аналитик рассказал об альтернативе миротворцам НАТО на Украине

Военный аналитик Норин: ЕС предложит Киеву обязывающий союз вместо миротворцев
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На переговорах по урегулированию украинского конфликта Киеву, вероятно, могут предложить гарантии безопасности в формате «обязывающего союза», но не на размещение контингента НАТО на его территории. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал российский военный аналитик Евгений Норин.

Он пояснил, что под «обязывающим союзом» подразумевается соглашение, при котором партнеры той или иной страны гарантируют оказание ей военной помощи в случае нападения, но при этом отказываются размещать там свой контингент.

«России никакие "миротворцы" в непосредственной близости от границ не нужны. Россия рассматривает, и правильно делает, такой контингент как силы сдерживания украинских союзников, которые будут потворствовать Украине», — считает Норин.

Кроме того, по его словам, страны Европы попросту «не потянут» расходы на содержание десятков тысяч своих солдат за рубежом без поддержки со стороны США.

«Украина, скорее всего, получит некие гарантии, закрепленные на бумаге, но это не будут войска как таковые. Скажем прямо, многочисленный военный контингент на Украине — утопия для западных стран», — заключил аналитик.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что появление военного контингента стран НАТО на Украине «неприемлемо для России» ни в какой форме. И не имеет значения, находятся ли эти вооруженные силы под чужим флагом, под флагом ЕС или под национальными флагами, добавил министр.

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