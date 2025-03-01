Названа начавшая перепалку в Белом доме фраза-триггер Зеленского

Би-би-си: Перепалка в Белом доме началась из-за слов Зеленского про Путина

Перепалка президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом, произошедшая в Белом доме, началась из-за слов о российском лидере Владимире Путине. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си».

В частности, поводом для публичной ссоры в Белом доме стала попытка Зеленского упрекнуть Трампа в его неспособности остановить российского лидера. Известно, что американский президент сам часто указывал на то, что специальная военная операция не началась бы, будь он у власти в США в 2022 году, когда этот пост занимал Джо Байден.

Однако президент Украины заявил, что американский лидер даже в свой первый президентский срок, когда шел конфликт в Донбассе, «не останавливал» Россию. Эта реплика вызвала раздражение у Вэнса, который начал защищать Трампа, что привело к ругани.

«Именно защита Вэнсом подхода Трампа к прекращению войны — путем установления контактов с Путиным и настаивания на скорейшем прекращении огня — впервые [во время переговоров в Белом доме] привела к обострению напряженности в отношениях с украинским лидером», — отмечает телеканал.

Ранее Трамп призвал Зеленского перестать критиковать Путина. По его словам, постоянная критика российского лидера является неправильной и президенту Украины стоит поменять риторику, сделав ее более мирной. В свою очередь, Путин указывал, что Россия никогда не отказывалась от разрешения украинского кризиса мирным путем и готова к мирному урегулированию с учетом устранения первопричин вооруженного конфликта.