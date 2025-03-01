Трамп призвал Зеленского перестать критиковать Путина

Трамп: Зеленский должен перестать критиковать Путина и начать стремиться к миру

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского перестать критиковать президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.

Трампу задали вопрос о том, что должен сделать Зеленский для начала новых переговоров. В ответ на это президент США заявил, что главе Украины нужно сказать — «я хочу мира».

«Он не должен стоять и говорить: Путин то, Путин это... Негативные вещи. Он должен сказать: я хочу мира, я не хочу воевать больше», — ответил Трамп на вопрос.

Ранее Трамп прокомментировал свой спор с Зеленским. По его словам, он провел «содержательную» беседу и узнал многое из того, что невозможно было бы понять без «такого огня и давления».